Андрей Алексеенко поручил проверить ситуацию со сливами отходов в хуторе Октябрьском Краснодара Фото: @KRD.ru

Андрей Алексеенко поручил проверить ситуацию со сливами отходов в хуторе Октябрьском Краснодара. Накануне в социальных сетях распространились обращения жителей. Вопрос обсуждали на аппаратном совещании городской администрации.

— Глава округа должен выехать на место и проверить эту информацию. Если такой факт действительно есть, то необходимо оперативно принять меры по прекращению слива отходов и в дальнейшем держать на контроле вопрос. Доложите мне об итогах, — отметил и.о. главы краевого центра.