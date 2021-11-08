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Общество8 ноября 2021 14:57

Андрей Алексеенко поручил проверить ситуацию со сливами отходов в хуторе Октябрьском Краснодара

Накануне в социальных сетях распространились обращения жителей
Светлана ОВДЕЙ
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Андрей Алексеенко поручил проверить ситуацию со сливами отходов в хуторе Октябрьском Краснодара Фото: @KRD.ru

Андрей Алексеенко поручил проверить ситуацию со сливами отходов в хуторе Октябрьском Краснодара Фото: @KRD.ru

Андрей Алексеенко поручил проверить ситуацию со сливами отходов в хуторе Октябрьском Краснодара. Накануне в социальных сетях распространились обращения жителей. Вопрос обсуждали на аппаратном совещании городской администрации.

— Глава округа должен выехать на место и проверить эту информацию. Если такой факт действительно есть, то необходимо оперативно принять меры по прекращению слива отходов и в дальнейшем держать на контроле вопрос. Доложите мне об итогах, — отметил и.о. главы краевого центра.