380 млн рублей инвестировали «Россети Кубань» в строительство энергообъектов в юго-западном энергорайоне

Фото: «Россети Кубань».

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2021 года ввели около 20 МВт дополнительной мощности для технологического присоединения потребителей льготной категории пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов края. На строительство и реконструкцию энергообъектов направлено более 384 млн рублей.

В числе построенных объектов – воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью почти 80 км и 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

– Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов, – пояснил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

«Россети Кубань» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на сайте www.rosseti-kuban.ru посредством приема заявок на оказание услуг через «Личный кабинет», приема обращений потребителей услуг через «Интернет-приемную», предоставления информации потребителям в подразделе «Вопрос-ответ».

Потребители при подаче заявки на технологическое присоединение могут быть отнесены к льготной категории в случае их обращения в сетевую компанию один раз в три года в одном муниципальном образовании. Льготная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) составляет 550 рублей, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа, а также не более 500 метров в сельской местности.