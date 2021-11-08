Более 136 тысяч туристов посетили Сочи на внеплановых выходных Фото: Владимир Веленгурин

Более 136 тысяч туристов посетили Сочи на внеплановых выходных. Средства размещения были загружены почти на 75%. Ситуацию с турпотоком в нерабочие дни обсудили накануне на планерном совещании городской администрации.

На курорте продолжат находиться свыше 106 тысяч отдыхающих. А вакцинацию в среднем за день проходят около 1,2 тысячи человек. Всего на внеплановых каникулах в Сочи от COVID-19 привились более 8 тысяч.

– В городе не зафиксировано скачка заболеваемости на фоне большого потока туристов. Это говорит о действенности принятых мер и ответственном соблюдении ограничений как сочинцами, так и гостями курорта, – отметил мэр Алексей Копайгородский.

Тем временем в регионе продлено действие антиковидных ограничений. Предоставление QR-кодов сохраняется до 14 ноября.