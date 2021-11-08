Сбор средств на лечение опровергли в краевой клинической больнице №1 Фото: Алексей Булатов

Сбор средств на лечение опровергли в краевой клинической больнице №1. Накануне в социальных сетях распространилась информация о требованиях оплаты медпомощи в учреждениях. В пресс-службе клиники сообщили, что лечение проводится бесплатно.

- Необходимая медпомощь и исследования пациентам, находящимся на лечении в ККБ №1, оказывается бесплатно. Факт обращения в медучреждение, персональные данные пациента, информация о диагнозе и прочие личные данные являются врачебной тайной, разглашение которой возможно исключительно с письменного согласия пациента. К сбору средств, размещению и распространению персональных фотографий, в том числе медицинского характера, НИИ-ККБ №1 не имеет никакого отношения, - говорится в публикации пресс-службы в социальной сети Instagram.