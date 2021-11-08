За сутки 33 протокола о нарушении ковидных мер выписаны в Новороссийске

33 протокола составили в Новороссийске за несоблюдение антиковидных требований за прошедшие сутки Фото из архива КП

В Новороссийске за сутки выписаны 33 протокола о нарушении ковидных требований. Несмотря на завершение внеплановых выходных, ограничения в связи с эпидситуацией сохраняется. О соблюдении жителями города-героя требований сообщили накануне мэр Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

- Продолжает действовать ряд ограничений. В их числе - соблюдение масочного режима в транспорте и торговых объектах, местах с большим скоплением жителей. За сутки группы мониторинга составили 33 протокола о нарушениях, обсуждено и то, как будет организована работа всех служб на предстоящей неделе с учётом действующих дополнительных ограничений, - отметил в сообщении глава Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре 8 ноября на антиковидные рейды выйдут 30 мобильных групп. На прошедшей неделе в краевом центре составлено почти 1,1 тысячи протоколов.