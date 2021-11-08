Три тысячи краснодарцев остаются без света в Прикубанском округе Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются три тысячи человек, в том числе 300 детей. Авария на электросетях произошла в Прикубанском округе, сообщают в городской ЕДДС.

Так, электроснабжение прервано в домах по улицам Лавриенко, Лиговской, Покрышкина, Стадионной, Соколова, Кореновской, Народной. На месте поломки работают специалисты, восстановить подачу запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номеру:

8(861)214-33-36, 050, 112