37 муниципальных центров управления досрочно открыли на Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

37 муниципальных центров управления досрочно открыли в Краснодарском крае. План выполнен на два месяца раньше установленного времени. Вопрос обсудили на планерном совещании под председательством губернатора края.

– Центр управления регионом и его «филиалы» на местах – это индикаторы ситуации по ключевым сферам жизни. Они позволяют сократить время принятия оперативного решения для острых вопросов, такие центры должны работать в каждом районе, – отметил Вениамин Кондратьев.

- 37 центров в муниципалитетах с населением более 50 тысяч человек должны были заработать к концу года, удалось сработать на опережение и открыть их на два месяца раньше, – в свою очередь, сообщил руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко. – В течение месяца через платформу обратной связи поступило почти 18,5 тысяч сообщений. Среднее время отработки жалоб сократилось на 25% и составляет теперь 3,6 суток.

Отметим, что в системе «Инцидент менеджмент» за октябрь зарегистрировано 9,8 тысяч сообщений – на 27% больше показателя прошлого месяца. Треть обращений связана с ЖКХ, в частности, центральным отоплением домов и отсутствием воды. На втором месте проблемы строительства и ремонта дорог, на третьем – вопросы о прививках и работе пунктов вакцинации.

Напомним, краевой Центр управления регионом запущен в ноябре 2020 года. Цифровые сервисы развивают и в муниципалитетах. Так, в 2021 году откроют еще 7 муниципальных центров управления.