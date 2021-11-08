Свыше 5,7 млн жителей Кубани прошли Всероссийскую перепись населения Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 5,7 миллионов жителей Кубани прошли Всероссийскую перепись населения. Из них более 964 тысяч воспользовались порталом Госуслуги, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В регионе продолжают работу более 1,7 тысячи переписных участков, оборудован 61 офис МФЦ.

Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября. Переписная кампания проводится раз в 10 лет, предыдущий краевой показатель составил 5,2 миллиона человек.