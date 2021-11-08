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Здоровье8 ноября 2021 16:50

Более 142 тысяч кубанцев ревакцинировались от COVID-19

Темпы вакцинации в регионе возросли
Светлана ОВДЕЙ
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Более 142 тысяч кубанцев ревакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более 142 тысяч кубанцев ревакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более 142 тысяч кубанцев ревакцинировались от COVID-19. Всего на Кубани прививку от коронавируса получили свыше 2,2 миллиона человек. Такие данные приводит пресс-служба краевой администрации.

– Ежедневно фиксируем новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом в крае. Единственный способ остановить распространение болезни - вакцинация. Рекомендуем каждые шесть месяцев делать повторную прививку как переболевшим, так и ранее вакцинированным, что позволит защитить организм от новых штаммов и предотвратит вспышки заболевания в регионе, – отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Напомним, в Краснодаре прививку от коронавируса получили более полумиллиона жителей. Ревакцинацию в краевом центре уже прошли 19 407 человек.