Водитель горевшего летом автобуса в Краснодаре предстанет перед судом Фото: Олег Золото

Водитель горевшего летом текущего года автобуса в Краснодаре предстанет перед судом. Из-за несоблюдения требований перевозки погиб один пассажир, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в июле текущего года водитель автобуса 182а заправил его бензином при находившихся в салоне пассажирах, после чего поехал по маршруту. Во время проезда по улице Ореховой автобус загорелся. В результате пожара пострадал 38-летний пассажир, которого госпитализировали со множественными ожогами. Позже, в сентябре, пациент скончался в больнице.

- Водитель автобуса признал вину в полной мере, собраны все доказательства по уголовному делу. В ближайшее время материалы будут переданы для рассмотрения в суд, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.