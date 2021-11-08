Премия Радио «Комсомольская правда» достанется настоящим людям!

Открылось голосование за участников премии «Настоящие люди». Это не профессиональные спасатели, а наши земляки, которые не остались в стороне от чьей-то трагедии или просто регулярно совершают добрые дела, потому что не могут жить иначе. Помощь людям - для них превыше всего.

В начале декабря в эфире радио "КП" - Краснодар" победителей и номинантов ждет торжественное награждение.

Об итогах премии вы узнаете 1 декабря в 17:00 - имена «Настоящих людей» прозвучат в двухчасовом марафоне. К слову, в прямом эфире будут участвовать не только номинанты, политики, общественные деятели, журналисты.

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

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ВАЖНО!

Голосование продлится до 22 ноября 2021 года. Поддержать можно сразу нескольких участников, причем не один раз. Повторно отдать свой голос можно через 24 часа.