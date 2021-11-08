40 муниципалитетов Кубани повысили темпы промышленного производства в 2021 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

40 муниципалитетов Краснодарского края повысили темпы промышленного производства в 2021 году. Двум районам – Северскому и Кавказскому – удалось увеличить показатели более чем в 2 раза. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в 2,2 раза отмечено наращивание объемов переработки нефти заводом в Северском муниципалитете, в том числе промпроизводство возросло в Кавказском районе, где начали изготовление растительных масел на базе предприятия-банкрота.

В текущем году возросли темпы производства и в других отраслях. Так, в сельском хозяйстве преуспели 29 районов, в строительстве - 23 района, в сфере услуг по транспортировке и хранению – 30 муниципалитетов. Тем временем отставание отмечено в Динском, Ейском, Крымском и Крыловском районах.