Мошенник-мебельщик похитил боле 200 тысяч рублей у клиента в Краснодаре Фото из архива КП

Мошенник-мебельщик похитил у клиента более 200 тысяч рублей в Краснодаре. Мужчина снял замеры, однако работу не выполнил, сообщает пресс-служба городского МВД.

В отдел полиции обратился местный житель. Мужчина рассказал о том, что знакомый посоветовал ему работника с мебелью. Потерпевший обратился за услугой: мужчина выполнил необходимые замеры, но после получения денег перестал выходить на связь.

35-летнего мошенника задержали. Злоумышленник успел распорядиться деньгами.

- Мужчина на время разбирательства находится под подпиской о невыезде. Согласно статье уголовного дела ему грозит до пяти лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодара.