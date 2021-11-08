Комплексное развитие микрорайона Гидростроителей разработают в Краснодаре Фото:и пресс-служба администрации Краснодара

Комплексное развитие микрорайона Гидростроителей разработают в Краснодаре. Планировку территорий необходимо подготовить с учетом социальных объектов. Вопрос обсудили накануне на еженедельном аппаратном совещании.

— К приведению микрорайона й в порядок нужно подойти комплексно — от въездов на территорию до строительства соцобъектов, разработать единый проект планировки территории. Эта часть города исчерпала ресурсы лет пять назад, сейчас нам нужен алгоритм по развитию социальной и дорожно-транспортной инфраструктур. Необходимо понимание, как обеспечить жителей школами, детскими садами, поликлиниками и транспортом, - отметил и.о. главы Краснодара Андрей Алексеенко.

На сегодняшний день в городе планируют разместить детский сад на 120 мест по улице Автолюбителей, в том числе в проекте детсад на 240 по проспекту им. Писателя Знаменского. Еще одно учреждение на 300 мест планируют возвести по улице им. Снесарева. А школах №70 и 52 возможно оборудование еще двух блоков для «началки». Совсем скоро участки будут переданы в муниципальную собственность.

Напомним, в микрорайоне Гидростроителей возводят школу на 1550 мест и детсад на 80 ребят по улице Автолюбителей. Ранее в гимназии №46 открылся новый блок для начальных классов и детсад по улице им. Валерия Гассия.