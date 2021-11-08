В Краснодаре появится новый мурал

Тема нового мурала- детские увлечения

В Краснодаре на 9-этажном жилом доме появится новое граффити. Семейный дуэт художников Таня Тако и Андрей Кожуро приступили к нанесению эскиза на 9-этажный жилой дом по улице Уральской. Работа достаточно сложная. Несколько дней художником пришлось ждать благоприятной погоды. Это первая столько масштабная работа для авторов.

- Были сильные туманы, которые мешали приступить к работе. Причем, первые дни мы работали именно ночью. С помощью подсветки переносили рисунок на фасад дома, - рассказала художница Таня Тако.

Рисунок на детскую тематику. Девочка разучивает новую гитарную мелодию. За процессом хозяйки с любопытством наблюдает собака. Художники хотели передать разнообразие увлечений современных детей. Если погода будет благоприятствовать, то мурал будет закончен за неделю.