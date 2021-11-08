В Краснодарском крае стало меньше безработных

Соискателям помогают пройти переобучение и получить новую профессию Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В краснодарском крае на 83% снизилось количество безработных. Если в прошлом году на учете в краевой службе занятости было почти 120 тысяч человек, то в 2021 году этот показатель снизился до 20,3 тысячи безработных. Как сообщили в администрации края, даже в условиях пандемии реализация национального проекта «Демография» в регионе не останавливалась.

– Второй год мы вынуждены работать в условиях пандемии. Однако принятые меры помогли стабилизировать ситуацию на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7% против 4,3% в 2020 году, – рассказал первый заместитель губернатора края Игорь Галась.

Благодаря краевой госпрограмме «Содействие занятости населения», у всех желающих кубанцев есть возможность найти работу и пройти переобучение, если оно требуется. Все услуги предоставляются бесплатно. Профессиональную переподготовку прошли почти 4 тысячи человек.