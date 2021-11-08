Предприниматели Кубани получили более 1 млрд рублей займами

Предприниматели Кубани могут рассчитывать на нпо поддержку властей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприниматели Краснодарского края в текущем году подали заявки и получили займы на общую сумму в 1 млрд рублей. Антикризисные меры поддержки бизнеса обсудили в администрации края на планерке, которую провел глава региона Вениамин Кондратьев.

– С начала пандемии в регионе было выдано более 700 займов на сумму 1 млрд рублей под минимальный процент. Кредиты были предназначены на выплаты зарплаты сотрудникам, платежи по арендам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Сегодня регион делает все, чтобы не прибегнуть к более жестким ограничениям, и, в свою очередь, готов оказывать помощь бизнесу. Мы заинтересованы в том, чтобы процедура получения мер поддержки на муниципальном и региональном уровнях была максимально прозрачной, и у наших предпринимателей не возникло проблем с их оформлением, - сказал Вениамин Кондратьев.

Займы под низкие проценты доступны представителям малого и среднего предпринимательства, которые пострадали из-за пандемии. Владельцы компаний, чья доходность упала в последние два года из-за коронавирусных ограничений, могут подать заявку на кредит от 100 тысяч до 2 млн рублей.

Также заработали федеральные гранты поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Данной поддержкой смогут воспользоваться более 50 тысяч предпринимателей региона.