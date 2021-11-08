В Горячем Ключе благоустроили территорию вокруг Круглого озера

В Горячем Ключе благоустраивают территорию вокруг круглого озера. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Горячем Ключе завершается благоустройство территории вокруг Круглого озера. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это излюбленное туристами место и о восстановлении городского достопримечательности рассказал глава региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

– Рабочие завершают укладку тротуарной плитки. Устанавливают фонари на солнечных батареях и тренажеры. Проект масштабный и значимый для города. Уверен, что такое современное пространство станет объектом притяжения туристов и любимым местом отдыха горожан, – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В сквере рядом с озером уже есть велодорожки и тротуары для пешеходов. Установлены спортивные тренажеры и смонтирована детская площадка. Здесь будут высажены 400 деревьев и кустарников.