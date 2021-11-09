Что произошло за ночь 9 ноября в Краснодарском крае: Предприниматели получили более 1 млрд рублей займами

Мошенник-мебельщик похитил боле 200 тысяч рублей у клиента в Краснодаре Фото из архива КП

Что произошло за ночь 9 ноября 2021 года. Предприниматели получили более 1 млрд рублей займами. Всего в регионе было выдано более 700 антикризисных займов.

В Краснодарском крае стало меньше безработных. В текущем году более 90 тысяч кубанцев нашли работу.

В Краснодаре появится новый мурал. Группа художников приступила к нанесению рисунка на 9-этажный жилой дом.

Мошенник-мебельщик похитил у клиента более 200 тысяч рублей в Краснодаре. Мужчина снял замеры, однако работу не выполнил.