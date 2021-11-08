Общественники Краснодара изучают транспортный опыт других городов России

Краснодарские общественники изучают опыт организации пассажирских перевозок в других регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководители общественных организаций Краснодара сейчас находятся в Сибири, где года назад началась транспортная реформа, во многом изменившая сферу пассажироперевозок. Как сообщила глава «Транспортной инициативы» Марина Репещук, они сейчас изучают опыт Новокузнецка. Здесь работа общественного транспорта была изменена за год.

- За 12 месяцев руководством города был пройден серьёзный путь от транспортного коллапса и дефицита водителей на новые машины, высокого количества безбилетников, до стабилизации ситуации, возвращения водителей в отрасль, резкого снижения количества "зайцев" на маршрутах. Из города практически ушли "ПАЗики", на смену им пришли автобусы большой и особо большой вместимости с низким полом и кондиционерами, - рассказала Марина Репещук в своих соцсетях.

Стоимость проезда в общественном транспорте Новокузнецка сейчас составляет 20 рублей. На всех маршрутах работает система «бесплатная пересадка». Общественники уверены, что краснодарским перевозчикам стоит присмотреться к опыту коллег из других регионов.

Обо всем этом, а также о перспективах использования опыта сибирских городов расскажет Мартна Репещук завтра, в прямом эфире нашего аккаунта в Инстаграм.

Участие в эфире примет вице-спикер гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев, который считает работу с общественниками и горожанами в таком направлении, как городской транспорт, необходимой. Начало эфира в 14.00.