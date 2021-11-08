"Туапсинского" стрелка задержали

В Ростовской области был задержан мужчина, которого подозревают в стрельбе, устроенной в центре Туапсе. Стрелка задержали сотрудники отдела МВД России по Туапсинскому району совместно с ростовскими коллегами в городе Красный Сулим. Как сообщили полицейские, уроженцы Оренбургской области были в Туапсе проездом. Катаясь по курорту на автомобили Mercedes один из пассажиров вылез из люка авто в полуобнаженном виде и выстрелил в воздух. Видео с инцидентом попало в соцсети и привлекло внимание правоохранительных органов. По ориентировкам иномарка и ее пассажиры были объявлены в розыск.

- В салоне задержанного автомобиля, помимо водителя, в качестве пассажиров находились двое приезжих из Оренбургской области в возрасте 26 и 28 лет. Установлено, что, иномаркой управляла 34-летняя жительница Оренбургской области, не имеющая водительского удостоверения. При осмотре транспортного средства в женской сумке полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет, - рассказали в ГУ МВД РФ.

Все трое были задержаны и доставлены в Туапсинский район для дальнейших разбирательств. В отношении 28-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с применение оружия. Максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы. Остальным грозят административные штрафы.