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Общество9 ноября 2021 0:16

Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 ноября 2021

В Сочи ремонтные работы запланированы лишь в одном внутригородском округе
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители Адлерского района Сочи останутся без света

Жители Адлерского района Сочи останутся без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сочинские электросети» опубликовали информацию о запланированных веерных отключениях электроэнергии на территории курорта.

Без благ цивилизации останутся жители Адлерского района. Под ограничения попадут дома, расположенные на улицах Аллейная, Петропавловская, Ереванская, Просвещения, Чкалова, Витебская, Владимировская, Ленина, Петропавловская, Рижская, Святогорская, Энергетиков, Свердлова, переулок Ереванский, район Птицефабрики, а также поселок Рассвет.