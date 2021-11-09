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Общество9 ноября 2021 8:22

Пункт вакцинации в ТЦ Сочи «Море Молл» перенесут в помещение с отдельным входом

Прежнюю лабораторию закрыли
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В ТЦ ищет место для прививочного кабинета

В ТЦ ищет место для прививочного кабинета

Пункт вакцинации в ТЦ Сочи «Море Молл» закрыли из-за того, что попасть в торговый центр стало возможно только с QR-кодом. Для лаборатории выделят другое помещение.

- Администрация торгового центра в Сочи ищет помещение, в котором возможно будет сделать отдельные вход и выход. Пункт вакцинации в ближайшее время вернется к работе в ТЦ Сочи «Море Молл». О его новом местоположении будет сообщено дополнительно, - отметили в минздраве Кубани.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что вакцинация от COVID-19 является лучшим способом избежать заражения инфекцией. Она обезопасит организм человека от новых штаммов. Ревакцинировались от COVID-19 более 142 тысяч жителей Кубани.