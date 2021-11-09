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Общество9 ноября 2021 8:44

В Сочи из-за аномально теплой погоды не спят змеи и распустились подснежники

Неестественное поведение пресмыкающихся и цветение экзотических растений наблюдают в нацпарке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Детеныши гадюки. Фото: npsochi.ru

Детеныши гадюки. Фото: npsochi.ru

В Сочи снова зацвели экзотические растения, а змеи никак не уйдут на зимовку. Причиной стала теплая осень.

- Листопад в нижних поясах гор все еще не начался, хотя обычно отмечается на месяц раньше. Также повторно зацвели многие экзотические растения, в том числе юкка славная, - сообщил сотрудник научного отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Борис Туниев.

Специалист отметил, что также началось отрастание подснежника ризенского. Продолжается цветение осеннецветущих сложноцветных растений, таких как ястребинка, серпуха пятилисточковая.

- Если такая теплая погода будет сохраняться и дальше, ожидаемо раннее цветение цикламенов, примул, подснежника Воронова и зимовника кавказского, - отметил Туниев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в ноябре на Кубани распустились теплолюбивые растения. Что об этом говорят эксперты.