В Сочи из-за аномально теплой погоды не спят змеи и распустились подснежники

Детеныши гадюки. Фото: npsochi.ru

В Сочи снова зацвели экзотические растения, а змеи никак не уйдут на зимовку. Причиной стала теплая осень.

- Листопад в нижних поясах гор все еще не начался, хотя обычно отмечается на месяц раньше. Также повторно зацвели многие экзотические растения, в том числе юкка славная, - сообщил сотрудник научного отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Борис Туниев.

Специалист отметил, что также началось отрастание подснежника ризенского. Продолжается цветение осеннецветущих сложноцветных растений, таких как ястребинка, серпуха пятилисточковая.

- Если такая теплая погода будет сохраняться и дальше, ожидаемо раннее цветение цикламенов, примул, подснежника Воронова и зимовника кавказского, - отметил Туниев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в ноябре на Кубани распустились теплолюбивые растения. Что об этом говорят эксперты.