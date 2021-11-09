К 2030 году в Сочи построят свыше 610 км коммунальных сетей

Пляжи Сочи обновят

До 2030 года в Сочи модернизируют и построят 27 объектов городской и туристической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- С 2023 по 2025 год в Сочи укрепят береговую линию и отсыпят 4 км пляжей. Обновят зоны в границах Сочи, от ж/д станции Якорная Щель до поселка Детляжка Лазаревского района, в поселке Лоо и на пляже «Свирский» в поселке Лазаревское, - отметили специалисты.

Большая реконструкция ждет набережную по улице Приморской в центральном районе Сочи. Также на курорте построят свыше 610 км инженерно-технических и коммунальных сетей, возведут очистные сооружения. Качественная питьевая вода будет у жителей всего города.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на реновацию Сочи потратят 139 млрд рублей из федеральной казны.