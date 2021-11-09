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Общество9 ноября 2021 9:52

Каждый рубль, вложенный в нацпроект «Производительность труда», добавил больше 60 рублей в экономику Кубани

В администрации рассказали об эффективности внедрения на производствах бережливых технологий
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Бережливые технологии. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Бережливые технологии. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают внедрять бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». Каждый вложенный рубль добавил больше 60 рублей в экономику региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- Внедрение технологий очень эффективно. Налоговые отчисления за время реализации нацпроекта выросли на 928 млн рублей. При этом инвестиции составили около 104 млн рублей, - отметили специалисты.

Сейчас в крае 153 предприятия, внедряющие принципы бережливости. В этом году в нацпроект вошли 46 компаний.