В Сочи на границе задержали 24 машины с неуплаченными таможенными платежами на 18 млн рублей

Фото: пресс-служба ЮТУ

Под видом транспортных средств международной перевозки из Абхазии в Адлер пытались незаконно ввезти 24 машины. Но документы при этом у перевозчиков были недействительны.

- Машины изъяты. А сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 млн рублей, - отметили в пресс-службе Краснодарской таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Перевозчикам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Двух членов преступной группы заключили под стражу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи возбудили уголовные дела за ввоз машин из Абхазии по поддельным документам. Кроме того, владельцы получили таможенные платежи на 15 млн рублей.