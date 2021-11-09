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Общество9 ноября 2021 10:36

На Кубани предупредили о резком ухудшении погоды к вечеру 9 ноября

В регионе ожидается сильный дождь
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Туманы сменяются дождем и снегом

Туманы сменяются дождем и снегом

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре и крае распространили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. В регионе усилится ветер и пойдет дождь.

- К вечеру 9 ноября, а также в течение суток 10 ноября местами в крае ожидается сильный дождь с мокрым снегом, ливень в сочетании с грозой, градом шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани прогнозируют погодный апокалипсис. В регионе резко похолодает сразу на 12 градусов.