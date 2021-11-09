На Кубани предупредили о резком ухудшении погоды к вечеру 9 ноября

Туманы сменяются дождем и снегом Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре и крае распространили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. В регионе усилится ветер и пойдет дождь.

- К вечеру 9 ноября, а также в течение суток 10 ноября местами в крае ожидается сильный дождь с мокрым снегом, ливень в сочетании с грозой, градом шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани прогнозируют погодный апокалипсис. В регионе резко похолодает сразу на 12 градусов.