Поезд насмерть сбил 14-летнюю школьницу в наушниках в Сочи

По факту трагедии проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась в 8:40 утра 9 ноября. 14-летняя школьница шла вдоль железной дороги, когда ехал пассажирский поезд «Воркута-Адлер». Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Известно, что девочка была в наушниках.

- Трагедия случилась в районе железнодорожной станции Якорная Щель. Пострадавшая погибла на месте. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЮФО

В настоящее время по данному факту проводится проверка.