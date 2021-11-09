Выпуск промышленной продукции в Краснодарском крае увеличился на 12,8%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стали на 12,8% больше выпускать промышленной продукции. Увеличились и налоговые перечисления в бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- На 45% больше стали производить металлоконструкций, на 24,8% увеличился выпуск стройматериалов, на 19,9% выросло производство электрического оборудования, на 8,6% - производство машин и оборудования, - отметили специалисты.

За 9 месяцев индекс промышленного производства составил 112,8%. Увеличились и налоговые перечисления. В краевой бюджет поступило более 12,2 млрд рублей, это больше на 56,7%, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в администрации рассказали об эффективности внедрения на производствах бережливых технологий. Каждый рубль, вложенный в нацпроект «Производительность труда», добавил больше 60 рублей в экономику Кубани.