Горнолыжный сезон на Кубани может стартовать в середине декабря Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Горнолыжные курорты Кубани могут принять туристов уже в середине декабря. К этому периоду прогнозируют формирование устойчивого снежного покрова, сообщил ТАСС замруководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

- Вероятно, к середине декабря откроется зимний курортный сезон в плане катания. И температурный фон это будет поддерживать, склоняюсь к этому, год у нас достаточно водный, он еще продолжается, осадков должно быть достаточно для формирования устойчивого снежного покрова, для которого необходимо два фактора - количество осадков и сдерживающий температурный фон, - отметил Александр Колесник.

Подчеркивается, что выпадение осадков для формирования снежного покрова начнется уже с этой недели.

Напомним, в зимний сезон 2020 в Сочи температура достигала 12-14 градусов тепла, а в январе отмечен рекорд – 21. Теплая зима повлияла и на цветение растений в феврале, однако позже курорт накрыло снегопадом – сезон катания в Сочи продлили до середины апреля.