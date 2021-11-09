Отключение напряжения стало причиной задержки поездов в Туапсинском районе Кубани Фото из архива КП

Отключение напряжения стало причиной задержки нескольких поездов в Туапсинском районе Кубани. Поломка произошла накануне ночью, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Отключение произошло на участке Чинары – Чилипси. Для восстановления несколько поездов по маршруту к Черноморскому побережью были задержаны, в частности, №359 Калининград – Адлер в 03:55, №309 Воркута - Адлер в 03:45, №641 Ростов - Адлер в 02:31, №35 Санкт-Петербург – Адлер в 01:13, №679 Владикавказ - Адлер в 01:07. Работы завершились к утру. Принимаются меры для возобновления задержанных поездов и ввода в график.