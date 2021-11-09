Мэр Новороссийска Игорь Дяченко заболел COVID-19

Коронавирус подтвердился
Стало известно, что мэр Новороссийска Игорь Дяченко заболел коронавирусом. Глава города-героя в настоящее время лечится.
- Игорь Дяченко находится на продолжительном больничном с коронавирусом, - сообщили в неофициальном аккаунте администрации «Красная, 35».
Вот только не уточняется, в каком состоянии сейчас Дяченко.
Такая информация появилась после того, как в Новороссийск с рабочей поездкой прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ситуацию разъяснили, чтобы стало понятно, почему главу региона встретил вице-мэр города.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что после долгих переписок с мэром жители Новороссийска сами починили дорогу. Причины переноса сроков ремонта несколько раз озвучивались разные.