Мэр Новороссийска Игорь Дяченко заболел COVID-19

Коронавирус подтвердился

Стало известно, что мэр Новороссийска Игорь Дяченко заболел коронавирусом. Глава города-героя в настоящее время лечится.

- Игорь Дяченко находится на продолжительном больничном с коронавирусом, - сообщили в неофициальном аккаунте администрации «Красная, 35».

Вот только не уточняется, в каком состоянии сейчас Дяченко.

Такая информация появилась после того, как в Новороссийск с рабочей поездкой прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ситуацию разъяснили, чтобы стало понятно, почему главу региона встретил вице-мэр города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после долгих переписок с мэром жители Новороссийска сами починили дорогу. Причины переноса сроков ремонта несколько раз озвучивались разные.