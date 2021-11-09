К 10,1 года колонии приговорен петербуржец в Сочи за поставку наркотиков в Абхазию

Петербуржца приговорили к 10,1 годам колонии за перевозку наркотиков в Абхазию через Сочи Фото из архива КП

Петербуржцу, доставлявшему наркотики в Абхазию, вынесли приговоров в Сочи. Наркодилер приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, в мае текущего года житель Санкт-Петербурга на 70 тысяч рублей купил в интернете наркотик общим весом в 23 грамма. Забрав «закладку», он спрятал ее в карман, а затем прибыл на поезде в Сочи. Из курорта на такси злоумышленник добрался до границы с Абхазией, где его и задержали.

Сам подсудимый вину признал, а наличие наркотиков объяснил как для собственного употребления. Подчеркивается, что ранее мужчина был судим за имущественное преступление.

- Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.