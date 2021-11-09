На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 320 человек, в том числе 28 детей

На Кубани за последние сутки 320 новых случаев заболевания коронавирусом и 47 летальных исходов Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировано 320 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 28 среди детей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 47 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре заразились 64 человека, в Армавире - 34, в Белореченском районе – 23. 18 новых случаев зафиксировано в Сочи - 18, по 15 - в Ленинградском, Крыловском и Ейском муниципалитетах, по 13 – в Кореновском и Анапе. В Успенском районе заболели 12 человек, в Красноармейском и Апшеронском - по 11, в Новокубанском - 10,

- 9 положительных тестов зафиксировано в Отрадненском районе, по 8 - в Староминском, Белоглинском и Калининском, по 6 - Кавказском и Новопокровском. В Курганинском муниципалитете 5 новых пациентов, в Горячем Ключе - 4, в Тихорецком – 3. По 2 человека заболели в Новороссийске, Каневском, Славянском районах, по 1 - в Лабинском, Усть-Лабинском и Крымском, - сообщили в оперштабе края.

Самому младшему пациенту 5 месяцев, самому старшему – 92 года. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 108 человек, на ЭКМО – 7.