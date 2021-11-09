Столпотворение на железнодорожном вокзале в Сочи попало на видео

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Утром 9 ноября на железнодорожном вокзале в Сочи возникло огромное столпотворение. Люди выстроились в огромные очереди, чтобы пройти через турникеты. Створки проходов закрыли накануне вечером, ранее билет можно было приобрести прямо в электричке.

- С 8 ноября на территории Сочинского участка будут закрыты створки проходов турникетных линеек. Нужно заранее покупать проездные документы на пригородные поезда в кассах, терминалах самообслуживания или в мобильном приложении РЖД «Пассажирам» и сохранять билеты до конца поездки. Проход через турникет будет возможен только по билетам, - предупреждали в «Кубань Экспресс-Пригород».

Не исключено, что такие очереди будут скапливаться каждое утро.

Ранее «Комсомолка» публиковала видео с толкучкой в междугородней электричке «Имеретинский курорт - Краснодар», она в конец нерабочей недели оказалась забита людьми до отказа.