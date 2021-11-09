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Общество9 ноября 2021 12:17

Более 1,2 тысячи протоколов за нарушение антковидных норм составили за неделю на Кубани

В регионе проводят проверки 472 мониторинговые группы
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани продолжают работу 472 мониторинговые группы Фото из архива КП

На Кубани продолжают работу 472 мониторинговые группы Фото из архива КП

Более 1,2 тысячи административных протоколов за нарушение антиковидных норм составили за неделю в Краснодарском крае. В регионе проводят проверку 472 мониторинговые группы. Такая статистика озвучена накануне на заседании Оперативного штаба Кубани.

Межведомственные группы проверяют на 1 983 объектах массового скопления людей. На территориях проводят санитарную обработку поверхностей.

Всего за прошедшую неделю группы мониторинга осмотрели 91 объект транспорта, в том числе вокзал Краснодар-1 и аэропорт краевого центра, проверено более 370 средств передвижения. Так, 331 протокол составлен за нарушение масочного режима, из них 201 на вокзалах, 124 – в аэропортах,6 – в морском порту Сочи.

– В Краснодаре, Сочи и Анапе продолжают выявлять несоблюдение масочного режима. Кроме того, большинство со стороны пассажиров и водителей отмечается в общественном транспорте частных перевозчиков в сравнении с муниципальными предприятиями. Считаю нужным усилить меры административного воздействия к частникам – как к юридическим лицам, – подчеркнул министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.