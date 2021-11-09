Банк РНКБ выдал первый кредит на ИЖС с использованием материнского капитала

Банк РНКБ выдал первый ипотечный кредит на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использованием материнского семейного капитала в качестве первоначального взноса. Заемщик взял данный кредит на строительство жилого дома площадью 130 кв.м на собственном участке в с. Мирное Симферопольского района. Строительство дома осуществляет один из аккредитованных в РНКБ застройщиков.

С момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в мае 2021 года банк РНКБ одобрил ОКОЛО 200 заявок на кредитование ИЖС на общую сумму около 1 млрд рублей.. Напомним, в рамках специальной программы РНКБ для кредитования ИЖС "Строительство жилого дома" заемщик может оформить ипотечный кредит на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома или оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заемщика. Расчет между заемщиком и застройщиком осуществляется посредством открытия аккредитива с поэтапным перечислением денежных средств на счет застройщика в зависимости от этапа строительства жилого дома.

Минимальная сумма кредита на ИЖС составляет 600 тысяч рублей, максимальный срок кредита – 25 лет. С подробными условиями программы, а также со списком аккредитованных застройщиков клиенты могут ознакомиться на сайте банка в разделе "Ипотека" – "Строительство жилого дома".

Напомним, при строительстве жилого дома также можно получить ипотечный кредит на льготных условиях в рамках государственных программ "Сельская ипотека" и "Семейная ипотека" при условии соответствия требованиям указанных программ. Ставки по данным программам составляют 3% и 6% соответственно.