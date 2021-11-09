Губернатор Кубани с рабочим визитом находится в Новороссийске

Губернатор Кубани проверит жилые комплексы Новороссийска Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани находится в Новороссийске с рабочим визитом.

- Рабочий день проходит в Новороссийске. Вместе с моим заместителем Евгением Наумовым и главным архитектором края Ильёй Поздняковым проинспектируем застройку города, - сообщил Вениамин Кондратьев в своем Telegram-аккаунте.

Тем временем мэр города-героя Игорь Дяченко заразился COVID-19. Глава Новороссийска находится на лечении.

Напомним, в регионе корректируют генпланы всех муниципалитетов. В документах исключают земли лесного фонда, определяют участки под новые школы, детские сады, поликлиники и зеленые зоны.