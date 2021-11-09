Кубанское вино «Моей России»

Первая винодельня открылась на курорте «Роза Хутор» в павильоне «Кубань» этнокомплекса «Моя Россия». Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Сделать вино как в Древнем Риме и узнать все секреты кубанского виноделия можно в горах Сочи. Первая винодельня открылась на курорте «Роза Хутор» в павильоне «Кубань» этнокомплекса «Моя Россия». Здесь теперь работает филиал знаменитой фермерской усадьбы «Семигорье».

- Виноделие всегда было традиционным занятием на Кубани, особого расцвета оно достигло в XIX веке, когда в регионе начали появляться частные хозяйства. В советский период фермерское виноделие в нашей стране было утрачено, этот напиток производили только на крупных предприятиях. Возрождение началось в 2014 году, когда был принят соответствующий закон. Благодаря этому стали появляться небольшие хозяйства, в которых сейчас производят замечательное вино, - пояснил глава «Семигорья» Геннадий Опарин.

Преимуществом фермерского виноделия стала возможность использования традиционных технологий, что нереально при промышленном производстве. Так, например, для выдержки напитка используют дубовые бочки. В таких вино выдерживали еще в Древнем Риме, позже эту традицию наследовали виноделы Франции, Испании, Португалии.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

«В винодельне установлены 24 дубовые бочки. В них вино выдерживается до полутора лет. Именно в них проходят процессы микрооксидации, благодаря чему вино доходит до полной, сливочной зрелости», - рассказывает Геннадий Опарин.

Для производства вина используются различные сорта винограда, включая классические каберне, совиньон блан, мерло. Есть и уникальный краснодарский автохтон – красностоп, первое упоминание об этом сорте относится к 1800 году. Весь виноград выращивается на 50 гектарах земли под Анапой.

В павильоне «Кубань» этнопарка «Моя Россия» проходят интересные интерактивные экскурсии, во время которых опытные виноделы не только рассказывают о секретах производства вина, но и показывают весь процесс: дробление винограда, закладка его в чан, фильтрация, открытие бочек, розлив. Принять участие в необычных мастер-классах можно в период с июля по ноябрь включительно. В горной винодельне планируется проведение дегустаций, конкурса на самый лучший зимний напиток – глинтвейн. Павильон «Кубань» комплекса «Моя Россия» на «Роза Хутор» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.