Туристам, заблудившимся в районе Агурских водопадов Сочи, помогли спасатели

Спасатели помогли трем заблудившимся в Сочи туристам Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Туристам, заблудившимся в районе Агурских водопадов Сочи, понадобилась помощь спасателей. Три новосибирца не смогли найти дорогу обратно. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Накануне вечером в экстренную службу поступил звонок. Как объяснила женщина, на прогулку вместе с сестрой и ребенком они отправились по тропе с горы Ахун в сторону Агурских водопадов в два часа дня. К верхнему водопаду туристы подошли ближе к сумеркам, а позже не смогли сориентироваться, так как не нашли пешеходный мост, который смыло сильными дождями.

- Сотрудники ЮРПСО МЧС России попросили дождаться прибытия спасателей. Обнаружив туристов на тропе, чуть выше верхнего Агурского водопада, спасатели вывели туристов к началу маршрута. Медицинская помощь никому из туристов не потребовалась, - говорится в сообщении пресс-службы.