21-летний водитель погиб в ДТП в Сочи, еще четверо молодых пассажиров пострадали Фото: "Служба спасения г.Сочи"

Легковушка перевернулась в канаву в Сочи. Водитель авто погиб, еще четверо пассажиров получили травмы. Об этом сообщает Служба спасения города.

- ДТП произошло накануне ночью в Хостинском районе Сочи. Предварительно, водитель авто ВАЗ-2103 не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет, - говорится в сообщении службы спасения Сочи.

В результате в аварии погиб 21-летний парень, он скончался на месте. Еще четверо пассажиров в возрасте 17, 19 и 20 лет доставлены в больницу с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.