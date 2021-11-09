Два новых аппарата ИВЛ поставили в Курганинскую районную больницу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новые аппараты ИВЛ поставили в больницу Курганинского района Кубани. В медучреждение закупили оборудование, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Аппараты искусственной вентиляции легких используют при лечении пациентов с COVID-19 с острой или хронической дыхательной недостаточностью, в том числе и во время операций под общим наркозом.

– С начала пандемии в медучреждения Кубани поставили 259 аппаратов ИВЛ, сейчас их в больницах 740. Из всего числа свободны 85%, – отметила замминистра здравоохранения региона Ирина Вязовская.

Напомним, в регионе к аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 108 пациентов, на ЭКМО – 7 заболевших. Всего на Кубани насчитывается 9 единиц для экстракорпоральной мембранной оксигенации.