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Происшествия9 ноября 2021 14:04

Тело убитой женщины обнаружили в Сочи

Погибшую с признаками насильственной смерти нашли в лесопосадке недалеко от жилых домов
Светлана ОВДЕЙ
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Предположено, что местную жительницу убили камнем,найденным около тела Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Предположено, что местную жительницу убили камнем,найденным около тела Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Уголовное дело возбуждено по факту убийства местной жительницы Сочи. Тело женщины обнаружили накануне в лесу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

55-летняя погибшая найдена недалеко от одного из домов по улице Голубые Дали. На теле женщины зафиксированы признаки насильственной смерти – травмы в области головы. Предварительно, их могли нанести камнем, который находился рядом с телом.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются мотивы преступления, проводятся следственные действия на установление лица, совершившего убийство. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.