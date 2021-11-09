Тело убитой женщины обнаружили в Сочи

Предположено, что местную жительницу убили камнем,найденным около тела Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Уголовное дело возбуждено по факту убийства местной жительницы Сочи. Тело женщины обнаружили накануне в лесу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

55-летняя погибшая найдена недалеко от одного из домов по улице Голубые Дали. На теле женщины зафиксированы признаки насильственной смерти – травмы в области головы. Предварительно, их могли нанести камнем, который находился рядом с телом.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются мотивы преступления, проводятся следственные действия на установление лица, совершившего убийство. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.