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Общество9 ноября 2021 14:16

Остановку и парковку для транспорта запретят по улице Брянской в Краснодаре

На участке от улицы Морской до улицы Дальней с 1 декабря установят знаки
Светлана ОВДЕЙ
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Остановку и парковку для транспорта запретят по улице Брянской в Краснодаре Фото из архива КП

Остановку и парковку для транспорта запретят по улице Брянской в Краснодаре Фото из архива КП

Остановку и парковку для транспорта запретят по улице Брянской в Краснодаре. 1 декабря на участке от улицы Морской до улицы Дальней установят запрещающие знаки, сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Изменения в организации движения на участке вводятся для увеличения пропускной способности улицы Брянской. Ограничительные меры применяются для отмены стоянки транспорта на проезжей части улицы, которые создают помехи другим участникам движения, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.