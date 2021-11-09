Остановку и парковку для транспорта запретят по улице Брянской в Краснодаре Фото из архива КП

Остановку и парковку для транспорта запретят по улице Брянской в Краснодаре. 1 декабря на участке от улицы Морской до улицы Дальней установят запрещающие знаки, сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Изменения в организации движения на участке вводятся для увеличения пропускной способности улицы Брянской. Ограничительные меры применяются для отмены стоянки транспорта на проезжей части улицы, которые создают помехи другим участникам движения, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.