Штормовое предупреждение объявлено в Сочи Фото: sochi.ru

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи. На курорте ожидается усиление ветра, в некоторых районах- до 27 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Ночью и утром 10 ноября в Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северный, северо-западный с порывами до 17-22 метров в секунду, а в Лазаревском районе до 22-27 метров в секунду, - прогнозируют синоптики. - В предгорье возможен обильный дождь с грозой. Во второй половине дня и вечером 10 ноября –ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

Подчеркивается, что в том числе возможно формирование смерчей на участке Магри – Веселое курорта. Все экстренные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.