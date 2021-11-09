Завод «КЛААС» в Краснодаре начинает серийные закупки продукции компании «Северсталь»

В рамках партнерства металлургическая компания будет поставлять на завод 25 артикулов стали различных марок. Фото предоставлено пресс-службой CLAAS.

Краснодарский завод компании «КЛААС», ведущего мирового производителя сельскохозяйственной техники, до конца года полностью перейдет на серийные поставки металлопроката производства ПАО «Северсталь», одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. В рамках партнерства металлургическая компания будет поставлять на завод 25 артикулов стали различных марок. Ежегодный объем составит не менее 6 тыс. тонн.

ООО «КЛААС» И ПАО «Северсталь» заключили долгосрочное соглашение о поставках металлопроката в апреле 2021 года. В течение предыдущих шести месяцев «Северсталь» выполняла тестовые поставки металла для освоения новых марок стали и настройки технологических процессов производства. Совместно со специалистами «Северстали» эксперты завода «КЛААС» оценивали физико-механические свойства стали, плоскостность, габариты, точность реза и другие параметры, от которых зависит качество выпускаемой продукции. К примеру, плоскостность листа согласно требованиям Концерна CLAAS не должна превышать 3 мм на 1 м при стандартной для рынка норме в 9 мм на 1 м.

Фото предоставлено пресс-службой CLAAS.

В результате «Северсталь» внесла необходимые корректировки в производственные процессы и гарантирует требуемые параметры всех марок листового проката, включая, например, холоднокатаный прокат повышенной прочности HC340LA и HC420LA. Такие стали сочетают высокие прочностные характеристики с сохранением достаточной пластичности, что позволяет их применить в изготовлении внутренних и внешних деталей комбайнов.

«В сотрудничестве с компанией «КЛААС», мы задействуем не только экспертизу сотрудников «Северстали» в разработке новых продуктов, замещении импортных сталей и удовлетворении сложных запросов клиентов, но и потенциал нашей логистической цепочки. Для «КЛААС» мы выполняем порезку на «Северсталь-Гонварри-Калуга», а при отгрузке и в процессе доставки применяем лучшие практики автомобилестроения, что позволяет обеспечить сохранность нашей продукции и отвечать высоким требованиям концерна», – отмечает директор «Северстали» по работе с машиностроительными компаниями Георгий Аргунов.

«Сотрудничество с ПАО «Северсталь» позволит заводу «КЛААС» значительно расширить закупки высококачественной российской стали и поддержать программу выпуска зерноуборочных комбайнов. Речь идет одновременно о росте объемов и поставке новых марок стали, среди которых и те, что ранее закупались за рубежом. Успешное прохождение международного аудита CLAAS и расширение ассортимента выпускаемой продукции позволит российскому производителю стали начать поставки и на другие предприятия Концерна», – комментирует генеральный директор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш.