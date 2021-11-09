Предоставление QR-кодов на Кубани сохраняется до 14 ноября

Требование QR-кодов на Кубани сохраняется до 14 ноября Фото: Алексей Булатов

Требование предоставления QR-кодов на Кубани сохраняется до 14 ноября. В Оперативном штабе региона напомнили, в какие заведения допускаются граждане только с сертификатами о вакцинации.

Так, QR-код нужен для посещения общепитов края. На кубанских курортах список заведений увеличен. В частности, пройти только с сертификатов о вакцинации от COVID-19 можно в торгово-развлекательные центры и комплексы: это касается Сочи, Геленджика, Анапы, Горячего Ключа, Ейска и в поселений Туапсинского района - Джубги, Новомихайловского, Небуга, Гизель-Дере, Шепси.

Напомним, в Краснодарском крае накануне завершилась нерабочая неделя, объявленная из-за эпидситуации. Однако действие антиковидных мер, введенных на внеплановых выходных, продлено до 14 ноября.