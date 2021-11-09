Более 242 тысяч туристов посетили Кубань на внеплановых выходных

Сочи - одно из популярных туристических направлений Кубани Фото: Владимир Веленгурин

Более 242 тысяч туристов посетили Краснодарский край в праздничные и нерабочие дни. Показатель превысил прошлогодние цифры на 22%, сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, гости из других регионов размещались в более чем 2,7 тысячи объектах общей вместимостью в 255 тысяч.

– Кроме однодневных посетителей, край принял за первую неделю ноября порядка 242 тысяч человек. Это на 22% больше того же периода 2020 года без запретов и ограничений, – подчеркнул вице-губернатор Александр Руппель. - Индивидуальные брони увеличились, но отменились бронирования по крупным корпоративным и деловым мероприятиям.

В 2021 году Краснодарский край уже посетили 15,6 миллионов человек. Это в 1,5 раза выше показателя 2020 года и на 4% ниже 2019.