Уголовное дело возбуждено по факту гибели 14-летней девочки под поездом в Сочи Фото из архива КП

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 14-летней девочки под поездом в Сочи. Трагедия случилась накануне в районе ж/д станции Якорная щель, сообщает пресс-служба западного межрегионального СУ СК РФ.

В 8:40 9 ноября 14-летня девочка шла вдоль железной дороги. В это время ехал пассажирский поезд «Воркута – Адлер». Водитель применил экстренное торможение и неоднократно сигналил, однако подросток была в наушниках. Произошло столкновение, девочка погибла на месте.

- Для установления обстоятельств следователями проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, допрашиваются члены локомотивной бригады, свидетели, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении пресс-службы.